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Минимущества Подмосковья напомнило о цифровой услуге для арбитражных управляющих

Минимущества Подмосковья напомнило о цифровой услуге для арбитражных управляющих

В Подмосковье продолжает работу электронный сервис, запущенный региональным Минисмущества. Созданный для арбитражных управляющих, он позволяет оперативно получать сведения о наличии или отсутствии арендных отношений должника с органами власти на объекты недвижимости и земельные участки, находящиеся в областной или муниципальной собственности.

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