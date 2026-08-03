Минимущества Подмосковья напомнило о цифровой услуге для арбитражных управляющих

В Подмосковье продолжает работу электронный сервис, запущенный региональным Минисмущества. Созданный для арбитражных управляющих, он позволяет оперативно получать сведения о наличии или отсутствии арендных отношений должника с органами власти на объекты недвижимости и земельные участки, находящиеся в областной или муниципальной собственности.