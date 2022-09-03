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Ульяна Нигматуллина: «Я тренируюсь с мужской юниорской сборной Удмуртии. Уже провела три сбора в горах, в Терсколе. Все равнинные сборы проходят в Ижевске»

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина рассказала, как проходит подготовка к сезону. – Ульяна, как твое здоровье? Есть что-то, что тебя беспокоит? – Со здоровьем порядок, спасибо! Прилагаю все усилия, чтобы не заразиться с новой волной ковида.

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