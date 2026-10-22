К середине 2026 года Анастасия Имамова занята в девяти проектах. Во втором сезоне «Олдскула» она снова играет физичку Елену Сергеевну, в драме «Маяк» — директора колледжа, в комедии «Профессиональный сосед» выходит в паре с Владимиром Сычевым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- 10 ролей Галины П...
- Олег Стриженов: «...
- А В четвертый раз: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым