К середине 2026 года Анастасия Имамова занята в девяти проектах. Во втором сезоне «Олдскула» она снова играет физичку Елену Сергеевну, в драме «Маяк» — директора колледжа, в комедии «Профессиональный сосед» выходит в паре с Владимиром Сычевым.