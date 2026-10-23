Промышленный объект в Орле был поражён, есть пострадавшие, сообщил губернатор Андрей Клычков. Удар, по некоторым данным, нанесён ракетами Storm ShadowГлава Орловской области Андрей Клычков сообщил о поражении промышленного объекта в Советском районе региональной столицы.