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  • Эльдар Алиев
    😂🤣🤣🤣🤣🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🔥🔥🔥🤬Мишустин доложил ...
  • Наталья Середа
    Давно пора, а то одни разговоры.Вывески и надписи...

Национальный правозащитный комитет России зпймется развитием институтов гражданского общества

В России начал работать Национальный правозащитный комитет. В рамках международной деятельности члены Совета окажут консультативную помощь в совершенствовании системы общественного контроля и развития институтов гражданского общества в странах БРИКС.

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