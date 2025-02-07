Национальный правозащитный комитет России зпймется развитием институтов гражданского общества

В России начал работать Национальный правозащитный комитет. В рамках международной деятельности члены Совета окажут консультативную помощь в совершенствовании системы общественного контроля и развития институтов гражданского общества в странах БРИКС.
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