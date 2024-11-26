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Закон, порядок, государство

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Транспортные полицейские и волонтеры на железнодорожной станции Гривно в Подмосковье провели профилактический рейд

В Подольске продолжаются профилактические рейды на железнодорожных станциях. Очередной рейд проведен транспортными полицейскими ЛУ МВД России на станции Москва-Курская на станции Гривно.

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