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Генменеджер «Ак Барса» о Мифтахове и Билялове: «Впервые входим в сезон с доморощенной парой вратарей – большое достижение нашей школы»

Генменеджер «Ак Барса» высказался о возвращении вратаря Амира Мифтахова. «Амир – наш воспитанник, уже имеющий опыт игры в КХЛ.

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