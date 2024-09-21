"Пугачева - дутая фигура". Галкин дал интервью

Советский и российский актёр театра и кино Борис Галкин, известный зрителю по кинолентам "В зоне особого внимания", "Ожидание полковника Шалыгина", "Ответный ход", "Тайга.
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