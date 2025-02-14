В Десногорске сотрудница медсанчасти поймана на подлоге документов

Областной суд оставил в силе приговор по коррупции через медицинское учреждение города смоленских атомщиков Вердикт по делу о пособничестве в изготовлении больничного листа через МСЧ-135 Десногорска Смоленской области, вынесенный фигурантке уголовного дела, региональный суд оставил без изменения.