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Тарасов пропустил 5 шайб от «Сан-Хосе», но одержал победу в 1-м матче за «Коламбус» с января. Он набрал 1-е очко в НХЛ – за передачу

Тарасов пропустил 5 шайб от «Сан-Хосе», но одержал победу в 1-м матче за «Коламбус» с января. Он набрал 1-е очко в НХЛ – за передачу

Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов пропустил 5 шайб от «Сан-Хосе», но одержал победу. Россиянин провел первый матч за «Блю Джекетс» с 17 января.

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