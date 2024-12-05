ГД пообещала помогать Хинштейну в соцэкономическом развитии Курской области

Государственная Дума намерена оказывать поддержку временно исполняющему обязанности губернатора Курской области Александру Хинштейну в вопросах социально-экономического развития региона и помощи населению.
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