Украина близка к потере сразу пяти городов, заявил в эфире боевик ВСУ Егор Фирсов. Речь идет о Часов Яре, Мирнограде, Покровске (Красноармейске), Курахово и Торецке (Дзержинске).
Украина может потерять сразу пять городов, — боевик ВСУ (ВИДЕО)
Комментарии
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Eduard
Зачем и для кого Егор вы всё Украину"защизаете",вы дебил с детства? Нельзя украсть своё,а ты вообще алкаш тупой!
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14 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Во времена Богдана Хмельницкого Украина вошла в состав России тремя областями. Все остальное было приписано Лениным, Сталиным и Хрущевым. При разводе принято возвращать подарки.
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14 час.
Eduard
Это наши города,наша Украина,а не Американская колония,не предместье Франции!
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14 час.
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