Россиян защитят от инфоцыган законом

Парламентарии разработали законопроект, который уточнит правила рекламы онлайн-курсов и тренингов. Об этом рассказал «Парламентской газете» один из авторов законопроекта, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин.
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