В Невьянском районе мошенники обманули ребенка и похитили 95 тысяч рублей

В полицию Невьянского района поступило заявление от местной жительницы 1974 года рождения, которая сообщила, что неизвестные лица обманным путем завладели её денежными средствами на общую сумму 95 тысяч рублей, сообщили ТК в МВД Невьянска.
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