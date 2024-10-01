Си Цзиньпин призывает активизировать формирование сообщества китайской нации

Пекин, 30 сентября /Синьхуа/ -- 27 сентября в первой половине дня в Пекине состоялось Всекитайское собрание для чествования передовых коллективов и личностей-образцов для подражания в сфере национальной сплоченности и прогресса.
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