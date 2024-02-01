Писатель Михаил Веллер оправдал атаки украинских дронов на города России. Сделал он это в ходе пранка Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), думая при этом, что общается с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком.
Писатель Веллер оправдал атаки дронов на города России
Комментарии
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Влад Владимиров
Подобных сук России необходимо жестко "ставить в стойло". При чем не особо заботясь при этом об их сохранении здоровья... При чем на неприятности они сами напрашиваются там назойливо... Они же здесь сами виновны в этом сокращении их поголовья.
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