Писатель Веллер оправдал атаки дронов на города России

Влад Владимиров

Подобных сук России необходимо жестко "ставить в стойло". При чем не особо заботясь при этом об их сохранении здоровья... При чем на неприятности они сами напрашиваются там назойливо... Они же здесь сами виновны в этом сокращении их поголовья.