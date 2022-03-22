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«Вест Хэм» интересуется Деулофеу. Он лучший бомбардир «Удинезе»

Полузащитник «Удинезе» Жерар Деулофеу может вернуться в АПЛ, где ранее выступал за «Уотфорд» и «Эвертон».

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