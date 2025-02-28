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Иваново

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В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» в школы региона закупят учебники и учебное оборудование по ОБЖ и технологии

В 2025 году в рамках регионального проекта «Все лучшее детям» нового национального проекта «Молодежь и дети» в 207 школ Ивановской области поступят новые учебники и необходимое учебное оборудования для уроков по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)».

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