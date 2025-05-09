С такого расстояния люди могут видеть Эрмитаж и Дворцовую со стороны Адмиралтейской набережной.
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С такого расстояния люди могут видеть Эрмитаж и Дворцовую со стороны Адмиралтейской набережной.