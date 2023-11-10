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Закон, порядок, государство

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Очередную партию гуманитарной помощи доставляет борт МЧС России для населения сектора Газа

Очередную партию гуманитарной помощи доставляет борт МЧС России для населения сектора Газа

Самолёт Ил-76 МЧС России вылетел из международного аэропорта Казани в аэропорт города Эль-Ариш. Доставка гуманитарного груза организована в соответствии с указанием Президента Российской Федерации и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова.

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