Очередную партию гуманитарной помощи доставляет борт МЧС России для населения сектора Газа

Самолёт Ил-76 МЧС России вылетел из международного аэропорта Казани в аэропорт города Эль-Ариш. Доставка гуманитарного груза организована в соответствии с указанием Президента Российской Федерации и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова.