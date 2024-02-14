«Это безмозгло, это постыдно». Джо Байден обрушился на Дональда Трампа из-за его слов о нежелании защищать союзников по НАТО

Автор фото, Reuters Президент США Джо Байден назвал безмозглым и постыдным заявление его потенциального соперника на президентских выборах Дональда Трампа о нежелании защищать тех союзников по НАТО, которые, по мнению Трампа, сами слишком мало тратят на оборону.