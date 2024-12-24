Суд продлил арест подозреваемому в убийстве 15-летней Евангелины. Мужчина, напавший на девочку у Иртыша в омском Парке Победы, останется в СИЗО как минимум до 21 февраля.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Суд продлил арест подозреваемому в убийстве 15-летней Евангелины. Мужчина, напавший на девочку у Иртыша в омском Парке Победы, останется в СИЗО как минимум до 21 февраля.