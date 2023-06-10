Депутат Госдумы Чаплин рассказал, как оформить заброшенные садовые участки соседей

Никита Чаплин, председатель союза дачников Подмосковья, рассказал РИА Новости о законных способах оформления заброшенных садовых участков.
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