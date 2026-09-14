Ситуация на топливном рынке, удар вблизи поезда с политиками ЕС, призыв Трампа к Зеленскому: о чем говорил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал удар рядом с поездом европейских политиков, ситуацию на Украине, запрет на экспорт топлива, призыв Трампа прекратить удары по объектам энергетики и стремление Кубы присоединиться к БРИКС.