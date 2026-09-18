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В Свердловской области уже проголосовали 51% участников ДЭГ

В Свердловской области уже проголосовали 51% участников ДЭГ

Из 334 100 свердловчан, зарегистрировавшихся для участия в ДЭГ, уже проголосовали 171 583 человека, или 51%.

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