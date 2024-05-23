Пассажир рассказал про задержания и обыски в аэропорту Кишинева

Пассажир Николай Шиколай рассказал РЕН ТВ про задержания и обыски в аэропорту Кишинева. Ранее сообщалось, что там же задержали без объяснения причин участников Молдавской группы проекта "Узнай Россию", которые прилетели из Москвы.
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