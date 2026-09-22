🪨 На Генеральских пляжах женщина сорвалась со скалы и получила тяжелые травмы Инцидент произошел вчера в районе бухты «Пересада» на Генеральских пляжах Ленинского района.
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