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Артем Дмитрук: «ООН требует объяснений». Украина ограничивает вероисповедание! Кому это нужно?

Артем Дмитрук: «ООН требует объяснений». Украина ограничивает вероисповедание! Кому это нужно?

Хорошие новости в начале года. В ООН заявили, что украинские власти ограничивают свободу вероисповедания в Украине, способствуют социальной напряженности и так и не смогли доказать законность запрета Украинской Православной Церкви Заявление опубликовано в докладе Управления по правам человека ООН.

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