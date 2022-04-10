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В Общественной палате призвали к наказанию YouTube за русофобскую политику

В Общественной палате призвали к наказанию YouTube за русофобскую политику

YouTube день за днем проводит зачистку всего российского и неподконтрольного Западу. Об этом в беседе с ФАН заявил руководитель рабочей группы Общественной палаты России по защите прав пользователей сети Интернет, журналист Александр Малькевич.

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