CNN: США не верят, что Нетаньяху готов решить ближневосточный конфликт до выборов 5 ноября

Политика как она есть

НЬЮ-ЙОРК, 27 октября. /ТАСС/. Американские чиновники не считают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настроен на урегулирование ближневосточного конфликта до президентских выборов, которые состоятся в США 5 ноября.