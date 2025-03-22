W

Walery

Опять как в 41 году гейЕвропа желает столкнуться с Россией и урвать ресурсы. Полагаю в этот раз РФ только на Берлине не остановится.., в этот раз должна полностью исчезнуть британия потерявшая свое величие и тихо-тихо по прежнему воняющая...