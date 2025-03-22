Впервые после Второй мировой войны у Германии будет самая большая армия в Европе, как заявил венгерский премьер Виктор Орбан: "План вооружения Европы, который Европейский Союз принял на саммите в Брюсселе шестого марта, ведет к формированию крупнейшей армии в Европе со времен войны".
Грядет что-то масштабное. Американцы больше не ненавидят русских
Комментарии
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Eduard
Нк имеет значение уже армия! Ядерное оружие обнулит любую кодлу!
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18 час.
W
Walery
Опять как в 41 году гейЕвропа желает столкнуться с Россией и урвать ресурсы. Полагаю в этот раз РФ только на Берлине не остановится.., в этот раз должна полностью исчезнуть британия потерявшая свое величие и тихо-тихо по прежнему воняющая...
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16 час.
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