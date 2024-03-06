Ужесточение контроля за алкорынком в России связали с повышением объемов продаж нелегального спиртного

Генеральный директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский в беседе с Общественной Службой Новостей заявил, что ужесточение контроля за алкогольным рынком в России с помощью законодательных инициатив лишь повышает объемы продаж нелегального спиртного через интернет-сайты.