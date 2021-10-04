В Киеве опровергли сообщения о возобновлении транзита российского газа в Венгрию

Транзит российского природного газа в Венгрию не проводится с 1 октября, однако европейские трейдеры реэкспортируют газ в эту страну из подземных хранилищ (ПХГ) Украины, сообщил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в своем Facebook.