Зеленский сообщил Байдену тайные подробности с поля боя

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Париже с американским коллегой Джо Байденом заявил, что хочет по секрету рассказать о некоторых подробностях, касающихся ситуации на линии боевого соприкосновения в Харьковской области.
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