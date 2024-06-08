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Зеленский сообщил Байдену тайные подробности с поля боя

Зеленский сообщил Байдену тайные подробности с поля боя

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Париже с американским коллегой Джо Байденом заявил, что хочет по секрету рассказать о некоторых подробностях, касающихся ситуации на линии боевого соприкосновения в Харьковской области.

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