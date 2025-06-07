Анонсирован Last Flag — инкюзивный командный шутер

Анонсирован Last Flag — инкюзивный командный шутерНа Summer Game Fest братья Рейнольдс и их студия Night Street Games представили Last Flag — шутер 5 на 5 в режиме «Захват флага» от третьего лица, слегка напоминающий Team Fortress 2.
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