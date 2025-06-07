НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Анонсирован Last Flag — инкюзивный командный шутер

Анонсирован Last Flag — инкюзивный командный шутер

Анонсирован Last Flag — инкюзивный командный шутерНа Summer Game Fest братья Рейнольдс и их студия Night Street Games представили Last Flag — шутер 5 на 5 в режиме «Захват флага» от третьего лица, слегка напоминающий Team Fortress 2.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх