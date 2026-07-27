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Мода и Шоу-бизнес

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Без рэпа и «надутых» губ: Пригожин объяснил, как «Матушка-Земля» покорила весь мир

Без рэпа и «надутых» губ: Пригожин объяснил, как «Матушка-Земля» покорила весь мир

Иосиф Пригожин в эфире НСН назвал рэп чужим жанром для российской культуры. Песня «Матушка-Земля» взорвала весь мир, так как стала символом единения, при этом чуждые российской культуре элементы продолжают завлекать молодежь, рассказал НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

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Комментарии
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ВераВерная
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1 м.
Vladimir Lioubimcev
Мне эта песня очень нравится... &quot;МАТУШКА-ЗЕМЛЯ, БЕЛАЯ БЕРЕЗОНЬКА...&quot;!!!
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1 м.
Леша и Лора Мусликовы
Уж одно хорошо, что Вы не обиделись за Пригожина. Это вселяет надежду на объективность Ваших рассуждений. Второе хорошо, что мы вообще ни словом не коснулись рэпа. Не о чем говорить. Люблю народный русский фольклёр, родивший русскую классику, авторов и исполнителей, впитавших традиции всего богатства русской музыки и слова. А когда рифмуется прекрасное слово &quot;БЕРЁЗОНЬКА&quot; с первым попавшимся &quot;ЗАНОЗОНЬКА&quot;, лично меня это выворачивает. Но ... я понимаю что 80 % населения этим восхищены. Это и настораживает. И пожалуйста не употребляйте в культурной беседе слово &quot;нагадить&quot;. Давайте лучше уменьшать процент восхищённых подобными произведениями.
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1 м.