Без рэпа и «надутых» губ: Пригожин объяснил, как «Матушка-Земля» покорила весь мир

Леша и Лора Мусликовы

Уж одно хорошо, что Вы не обиделись за Пригожина. Это вселяет надежду на объективность Ваших рассуждений. Второе хорошо, что мы вообще ни словом не коснулись рэпа. Не о чем говорить. Люблю народный русский фольклёр, родивший русскую классику, авторов и исполнителей, впитавших традиции всего богатства русской музыки и слова. А когда рифмуется прекрасное слово "БЕРЁЗОНЬКА" с первым попавшимся "ЗАНОЗОНЬКА", лично меня это выворачивает. Но ... я понимаю что 80 % населения этим восхищены. Это и настораживает. И пожалуйста не употребляйте в культурной беседе слово "нагадить". Давайте лучше уменьшать процент восхищённых подобными произведениями.