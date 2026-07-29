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Фетисов заявил, что Инфантино не может единолично решать вопрос по коммерциализации ЧМ

Фетисов заявил, что Инфантино не может единолично решать вопрос по коммерциализации ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил, что президент ФИФА Джанни Инфантино не может единолично принимать решение по вопросу продажи доли коммерческих прав чемпионата мира.

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