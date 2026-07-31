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Татар-информ

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Повышение пенсий и новые уведомления на «Госуслугах»: гид по законам августа

Повышение пенсий и новые уведомления на «Госуслугах»: гид по законам августа

С началом августа в России вступят в силу очередные изменения в нормативных правовых актах. В отличие от предыдущих месяцев нововведений будет не так много, однако они коснутся пенсионеров, налогоплательщиков и самозанятых.

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