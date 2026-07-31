Повышение пенсий и новые уведомления на «Госуслугах»: гид по законам августа

С началом августа в России вступят в силу очередные изменения в нормативных правовых актах. В отличие от предыдущих месяцев нововведений будет не так много, однако они коснутся пенсионеров, налогоплательщиков и самозанятых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии