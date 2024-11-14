В МИД оценили выход России из Совета Европы

Выход России из Совета Европы был правильным шагом, организация изменилась с 1996 года. Так решение Москвы оценил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец в интервью ТАСС.
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