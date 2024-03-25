Доку об ударе Мак Аллистеру шипами в грудь: «Рискованно, я мог сыграть иначе. Но это не пенальти, хотя некоторые судьи могли и назначить. Понимаю фанатов «Ливерпуля»

В 28-м туре АПЛ на 9-й добавленной ко второму тайму минуте вингер «Манчестер Сити», намереваясь выбить мяч из штрафной, шипами попал в грудь хавбеку «Ливерпуля» Алексису Мак Аллистеру, и тот упал на газон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Федор Кудряшов: «Знаем, как в Сербии относятся к русским. Это действительно братский народ»
- «Нужно поставить себя на место Винисиуса, чтобы понять, почему он так себя ведет. Не представляю, через что он проходит на поле». Вратарь «Атлетика» Симон о вингере «Реала»
- МОК утвердил флаг для нейтральных атлетов из России и Беларуси на Играх-2024: белая надпись на бирюзовом фоне
Свежие комментарии