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США передарили Украине свой старый подарок Израилю – списанные 30 лет назад перехватчики для ПВО Patriot

США передарили Украине свой старый подарок Израилю – списанные 30 лет назад перехватчики для ПВО Patriot

Американский портал Axios со ссылкой на три источника, знакомых с операцией, сообщает, что США передали на этой неделе в Польшу со складов в Израиле около 90 перехватчиков для системы противовоздушной обороны Patriot.

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