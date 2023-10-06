Sputnik: эксперт раскрыл основную схему обмана при ремонте стиральных машин

Жулики многократно увеличивают стоимость ремонта, шантажируя клиента.Очень популярная схема обмана, распространенная среди «специалистов» по ремонту крупногабаритной бытовой техники, ставит клиента перед очень непростым выбором.
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