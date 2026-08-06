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Татар-информ

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Открыта регистрация на V Всероссийскую студенческую кибербитву

Открыта регистрация на V Всероссийскую студенческую кибербитву

Компания Innostage открыла регистрацию на V Всероссийскую студенческую кибербитву (ВСКБ). На участие в пятом сезоне уже заявились 50 команд – 271 студент из 29 вузов, представляющих 17 регионов и 19 городов России, сообщает пресс-служба компании.

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