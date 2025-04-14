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Курские новости

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Правительство РФ даст деньги на реконструкцию мужской гимназии в Курске

Правительство РФ даст деньги на реконструкцию мужской гимназии в Курске

Напомним, недавно врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил главе Кабмина России, что реконструкция музея-памятника была завершена в 2024 году, а на 2025 год в бюджет денег на эту цель бывшие чиновники не заложили.

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