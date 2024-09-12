Разрешение получено: Украине позволили бить Storm Shadow по России - Guardian

Есть большая вероятность что эти ракеты будут сбиты а вот собьют ли хахлы ответку которая полетит на Киев,если судить что у них сейчас ПВО пропускает то нет

Л

Леонид -

Британцы разрешили атаковать Россию своими ракетами. Россия сохраняет с Британией дипломатические и торговые отношения. Вопрос:а почему с Германией во время отечественной войны не сохраняли эти отношения? Наверное как то не так думали? Или тогда война была, а сейчас СВО? Т.е. пусть их ракеты летят по всей России, а мы дальше будем высказывать глубокую озабоченность. Мрак ..