Появились сведения о разрешении Запада относительно ударов ВСУ по целям на территории России.Прошла информация, что Киеву разрешили использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов по России.
Разрешение получено: Украине позволили бить Storm Shadow по России - Guardian
Комментарии
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СВ
Сергей Волк
Есть большая вероятность что эти ракеты будут сбиты а вот собьют ли хахлы ответку которая полетит на Киев,если судить что у них сейчас ПВО пропускает то нет
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15 час.
Л
Леонид -
Британцы разрешили атаковать Россию своими ракетами. Россия сохраняет с Британией дипломатические и торговые отношения. Вопрос:а почему с Германией во время отечественной войны не сохраняли эти отношения? Наверное как то не так думали? Или тогда война была, а сейчас СВО? Т.е. пусть их ракеты летят по всей России, а мы дальше будем высказывать глубокую озабоченность. Мрак ..
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15 час.
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