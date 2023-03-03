Координатор СНБ Кирби: США хотели бы, чтобы Китай не предпринимал действий для помощи РФ и поддерживал Украину

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности (СНБ) США Джон Кирби заявил в интервью CNN, что Вашингтон хотел бы, чтобы Китай не совершил шаги в сторону помощи России в СВО и оказал поддержку Украины для укрепления их обороноспособности.
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