Сервис «Вывоз ненужных вещей» помог избавиться от 13 предметов мебели по одной заявке

Специалисты городского сервиса «Вывоз ненужных вещей» в рамках одного заказа помогли утилизировать сразу 13 предметов мебели и бытовой техники, клиенту потребовалось лишь согласовать дату и время и отключить ненужную технику от электропитания и водопровода.
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