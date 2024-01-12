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Сервис «Вывоз ненужных вещей» помог избавиться от 13 предметов мебели по одной заявке

Сервис «Вывоз ненужных вещей» помог избавиться от 13 предметов мебели по одной заявке

Специалисты городского сервиса «Вывоз ненужных вещей» в рамках одного заказа помогли утилизировать сразу 13 предметов мебели и бытовой техники, клиенту потребовалось лишь согласовать дату и время и отключить ненужную технику от электропитания и водопровода.

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Комментарии
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p
patentlil
Неужели некому отдать? В отдаленные городки, села? Впрочем, кто оплатит дорогу.....
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