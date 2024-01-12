Сервис «Вывоз ненужных вещей» помог избавиться от 13 предметов мебели по одной заявке

Специалисты городского сервиса «Вывоз ненужных вещей» в рамках одного заказа помогли утилизировать сразу 13 предметов мебели и бытовой техники, клиенту потребовалось лишь согласовать дату и время и отключить ненужную технику от электропитания и водопровода.