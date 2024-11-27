Сколько будет стоить проект нового парка за ТЦ "Европа" и кто его сделает?

Парк 300-летия Барнаула за торговым центром "Европа" начнут создавать уже весной 2025 года Барнаульская мэрия нашла подрядчика, который сделает проектно-сметную документацию благоустройства пустыря за торговым центром "Европа".
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