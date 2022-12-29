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Матыцин о переходе в Азию: «В РФС неоднозначное мнение по этому вопросу. Надо оценить, что потеряем и что приобретем»

Матыцин о переходе в Азию: «В РФС неоднозначное мнение по этому вопросу. Надо оценить, что потеряем и что приобретем»

Министр спорта РФ высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола. — Если до конца года РФС объявит о решении перейти из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола, не будет ли оно поспешным? — Европейцы уже приняли решение в отношении наших команд, ограничив участие во всех клубных турнирах и соревнованиях сборных.

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