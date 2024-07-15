Автор Trails не считает такие хиты, как Persona 5, конкурентами и рад, что Запад нако...

Автор Trails не считает такие хиты, как Persona 5, конкурентами и рад, что Запад наконец-то изголодался по новым JRPGТосихиро Кондо, геймдиректор и сценарист долгоиграющих серий Trails и Ys, не считает другие японские RPG конкурентами – напротив, растущий интерес к поджанру в целом может быть только положительным моментом.
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